Mondiali scherma Milano, l’Italia del fioretto è soltanto quinta ma che polemica con Hong Kong

Dopo la delusione del podio mancato, la squadra italiana di fioretto maschile riesce a conquistare il quinto posto ai Mondiali di scherma di Milano dopo la polemica contro Hong King. Decimo posto per le ragazze della sciabola

30-07-2023 17:42

Si chiudono i Mondiali di scherma di Milano. Per l’Italia una chiusura piuttosto amara ma il bottino dei nove giorni di gara è stato più che soddisfacente. L’Italia infatti porta a casa 10 medaglie complessive dominando il medagliere mondiale. L’ultima giornata però lascia l’amaro in bocca con la squadra di fioretto maschile che chiude solo quinta.

Italia, prima la delusione poi il quinto posto

Ci si aspettava un finale con il botto ai Mondiali di scherma di Milano. Invece la squadra di fioretto maschile composta da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi non è riuscita a salire sul podio come sperato. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro Hong Kong, i ragazzi del ct Stefano Cerioni però hanno saputo reagire superando nel girone dei piazzamenti prima la Corea (45-24) e poi la Francia (45-33) ed altra delusa di giornata. Un quinto posto finale che non soddisfa ma che può servire comunque moltissimo in chiave futura.

Hong Kong-Italia: tensione altissima e rissa sfiorata

Nel mondo della scherma di solito c’è grande sportività, gli atleti si rifanno ad antichi codici di comportamento ma a volte la tensione gioca brutti scherzi. E’ quanto accaduto alla fine del match tra Hong Kong e Italia nella prova a squadra di fioretto maschile con il campione olimpico Cheung Ka Long che dopo la stoccata decisiva ha deciso di zittire con un gesto il pubblico di Milano che aveva accompagnato la gara con grande trasporto. Un gesto che non è piaciuto allo staff azzurro che ha reagito con veemenza, attimi concitati prima del ritorno della calma un po’ a fatica.

Sciabola femminile: decimo posto per le ragazze

Non ci si attendevano grandi risultati nella sciabola femminile a squadre e così è stato. Nella prova che ha visto in pedana Michela Battiston, Rossella Gregorio e Chiara Mormile, Lee azzurre non sono riuscite ad andare oltre un decimo posto complessivo. Dopo la vittoria ai 32esimi contro la Colombia, è arrivata la netta sconfitta contro l’Ucraina. Le azzurre hanno reagito battendo Cina e Bulgaria, prima di essere fermate dalla Germania.

Mondiali a Milano: 10 medaglie per la spedizione azzurra

E’ stato comunque un Mondiale di ottimo livello quello disputato dall’Italia a Milano. Quattro le medaglie d’oro conquistate da Alice Volpi (fioretto femminile), Tommaso Marini (fioretto maschile), dalla squadra di fioretto femminile (Errigo, Favaretto, Palumbo e Volpi) e dal team di spada maschile (Cimini, Di Veroli, Santarelli e Vismara). Medaglia d’argento invece per Davide Di Veroli e Alberta Santuccio nella spada maschile e femminile, da Arianna Errigo nel fioretto femminile e dalla squadra di spada femminile (Fiaming, Isola, Navarria e Santuccio). Due le medaglie di bronzo che portano la firma di Martina Favaretto nel fioretto femminile e di Mara Navarria nella spada femminile.