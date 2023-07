Mondiali scherma a Milano, Italia da sogno nel fioretto: oro alla Volpi, argento Errigo, Favaretto di bronzo

Nella seconda giornata dei Mondiali di Scherma a Milano, l’Italia piazza la tripletta nella gara di fioretto femminile con la vittoria di Alice Volpi, l’argento per Arianna Errigo e il bronzo per Martina Favaretto. Argento per Di Veroli nella spada maschile

Ultimo aggiornamento 26-07-2023 19:57

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il fioretto femminile è sempre tricolore. Ai mondiali di scherma di Milano si consuma un’altra giornata d’oro per la scherma italiana che conquista oro, argento e bronzo nella specialità che ha dato maggiori soddisfazioni allo sport italiano. La medaglia d’oro è di Alice Volpi, argento (forse insperato alla vigilia) per Arianna Errigo e bronzo per Martina Favaretto.

Mondiali, derby italiano: la Volpi è d’oro, argento per la Errigo

La finale del fioretto femminile è il momento clou della seconda giornata per il pubblico di Milano. In pedana scendono Arianna Erigo e Alice Volpi a dimostrare che questa specialità rimane terreno di conquista italiana come è spesso stato nella storia. C’è tensione nell’aria e la sentono anche le due in gara che nelle prime battute sembrano piuttosto contratte. A prendere il primo vantaggio è la Errigo che vola sull’8-5. La reazione di Alice c’è con il match che torna in parità. Nel finale però è la Volpi ad essere più precisa ed incisiva e a conquistare la vittoria e l’oro. Deve essere soddisfatta anche Arianna Errigo, diventata mamma nel mese di marzo e tornata subito alle gare con uno splendido argento.

Fioretto dei miracoli: Milano si accende d’oro

Dopo una prima giornata con due splendide medaglie, l’Italia mette le mani anche sulla medaglia d’oro, anche se sarebbe dire che come al solito domina nel mondo del fioretto femminile. Le ragazze azzurre sono un vero e proprio rullo compressore. Arrivano in 4 ai quarti di finale con la Batini che si è dovuta arrendere soltanto nel derby contro la Volpi (15-12). Anche per Martina Favaretto è fatale il derby contro una Arianna Errigo, tornata in condizioni davvero incredibili. Ma per l’azzurra c’è comunque la consolazione di una medaglia di bronzo.

Spada maschile: Di Veroli si ferma sul più bello

Solo una medaglia d’argento per Davide Di Veroli nella spada maschile. Il portacolori azzurri dopo una giornata al limite della perfezione si deve arrendere a Mate James Koch in finale. Era stata una giornata perfetta fino a quel momento per il 21enne romano che ha dimostrato perché è il numero 2 del ranking mondiale, ma in finale non è riuscito a esprimere tutte le sue potenzialità e si deve accontentare di un secondo posto che però rappresenta soltanto una prima tappa di una carriera che sarà di grandissimo livello.

Mondiali di scherma di Milano: il programma del 27 luglio

Si torna subito in pedana dopo una giornata da sogno, per provare a fare ancora di più. Nel Mondiale in casa tutti gli atleti azzurri vogliono provare a fare bene. Occhi puntati come sempre sul fioretto con la presenza di Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini. Quattro atlete anche nella sciabola femminile individuale con la presenza di Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.