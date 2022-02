Scherma: Sochi, le atlete abbandonano e la prova viene sospesa

26-02-2022 22:22

Il torneo di scherma di Sochi, valido per la Coppa del mondo è stato sospeso prima delle semifinali viste le numerose defezioni delle atlete, in opposizione alla guerra russa in Ucraina. Anche le azzurre hanno deciso di abbandonare. Il presidente federale Paolo Azzi ha fatto sapere: “È evidente che la prova di Coppa del Mondo di spada femminile in corso a Sochi abbia perso tutto il suo significato tecnico e sportivo, sacrificato sull’altare della situazione internazionale. In questo momento la priorità della Federazione Italiana Scherma è garantire il rientro quanto prima della nostra delegazione, che abbiamo programmato con un volo in partenza questa sera”.

OMNISPORT