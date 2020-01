L'Inter lo soffia al Napoli, tifosi scatenati sul web

Non si ferma qui Marotta. Dopo Young, Moses ed Eriksen il dg dell’Inter insegue anche un attaccante (o magari anche due, uno per gennaio e uno per giugno). Il progetto dei nerazzurri non è a breve respiro, comunque vada a finire quest’anno c’è la volontà di riaprire un ciclo vincente e il dg nerazzurro sta ricorrendo a una strategia che conosce bene, ovvero andare a caccia dei parametri zero.

IL PRECEDENTE – Alla Juve Marotta ha fatto tantissimi affari così (da Pirlo in poi) e sta mutuando la tattica anche all’Inter. L’eccezione è stata fatta per Eriksen, che a giugno si sarebbe liberato gratis ma che serviva subito anche per sbaragliare la concorrenza.

IL COLPO – Ora occhi sull’attacco e Niccolò Schira rivela il prossimo obiettivo nel suo aggiornamento mercato via social.

IL TWEET – Schira scrive: “L’Inter fa sul serio per Dries Mertens a parametro zero. Offerto al belga un biennale da €4,5M netti a stagione. Si tratta”.

LE REAZIONI – I tifosi del Napoli restano freddi: “Gli stessi soldi di De Laurentiis. Che offerta è?” o anche: “Praticamente quanto già propostogli dal Napoli, ma vuoi mettere andare a vivere a Milano ? Lí ci sta la nebbia, ma non si vede…”.

LA MOSSA – C’è chi osserva: “Il problema è che Adl ha fatto la stessa offerta di rinnovo al calciatore ma non vuol riconoscere bonus di 5 mln ai due procuratori di Mertens e FA BENISSIMO … chi vuole vada, la porta è aperta” e chi critica: “Solo che de Laurentiis gli ha offerto 4 mln Compresi bonus solo quando Mertens già aveva deciso di andare dopo l’insulto di marchettaro di ADL”.

QUI INTER – Di ben altro tenore i commenti degli interisti: “Quindi va via Sanchez e arriva Mertens…a giugno…ma a giugno dobbiamo arrivarci e con 3 punte e un ragazzino la vedo dura ” o anche: “Con Sanchez che torna a Manchester a fine anno la sostituzione con Martens la do quasi per scontata”.

PROMOSSO – Il nome di Mertens piace: “Sempre avuto un debole per il folletto belga ben venga ottimo rinforzo per la panchina”. Un tifoso riflette: “Ma non saranno ancora troppo pochi gli ultimi 17 acquisti??” e infine: “Se così fosse si spiegherebbe lo stop a Giroud e Llorente“.

