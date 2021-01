Schira: "Milan, preso il vice-Kessie". Tifosi scettici

È una giornata di svolte per il calciomercato del Milan. Dopo l’idea Mandzukic in attacco, Paolo Maldini avrebbe concluso l’affare che permetterà a Stefano Pioli di avere a disposizione il centrocampista che chiedeva per far rifiatare ogni tanto Franck Kessie.

Per Schira l’affare Meite è chiuso

A riferirlo è Nicolò Schira, che ha pubblicato un tweet che ha immediatamente scatenato le reazioni dei tifosi rossoneri. “Milan in chiusura per Soualiho Meite in prestito (€1M) con diritto di riscatto (€9M). Operazione curata dall’intermediario Giuffrida”, ha twittato il giornalista della Gazzetta dello Sport.

Il vice-Kessie dovrebbe dunque arrivare dal Torino: Meite, d’altra parte, ha caratteristiche simili a quelle dell’ex centrocampista dell’Atalanta. Inoltre l’operazione conclusa con il Toro permetterà al Milan di risparmiare risorse da investire negli altri due ruoli da rafforzare: il difensore centrale e, come detto, l’attaccante.

I milanisti si dividono sull’arrivo del centrocampista

Nei commenti al tweet, però, i milanisti non appaiono entusiasti. “A sto punto prendevano Konè”, sottolinea Succo citando il giovane talento del Tolosa, anch’egli sul taccuino di Maldini. Ma Maurizio gli fa notare che: “Kone costa 10 milioni e rimane 6 mesi in Francia. Per Meite è un milione di prestito e viene subito”.

Felice obietta sul prezzo dell’operazione Meite: “10 milioni totali mi sembrano un po’ troppi, ma mi fido”. Ma anche qui Gioele è pronto a scommettere che “il diritto di riscatto che non avverrà mai probabilmente”.

Alessandro, invece, si focalizza sull’aspetto tecnico: “Mah, per me Meite non è meglio di Krunic. Inoltre non credo abbia mai giocato a due”. “Almeno è di ruolo”, ribatte Augusto, mentre Giacomo gli spiega che “Meite ha già giocato diverse volte a due se non addirittura un campionato intero”.

Dome, infine, promuove Maldini: “Meite giocatore con mezzi fisici e tecnici importanti, ho come l’impressione che il suo scarso rendimento sia dovuto alla mancanza di motivazioni nel Torino e il ruolo di mezz’ala non ideale alle sue caratteristiche, non mi stupirei se dovesse stupire tutti al Milan”.

SPORTEVAI | 14-01-2021 12:28