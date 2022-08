Schouten si lega al Bologna fino al 2026

23-08-2022 13:17

Il centrocampista del Bologna Jerdy Schouten ha prolungato il suo contratto con la società emiliana fino al 2026. Questo l’annuncio del club rossoblu: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jerdy Schouten per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026”.

Il giocatore olandese, definito ‘insostituibibile’ da Sinisa Mihajlovic, veste la maglia del Bologna dal 2019: per lui 76 le partite in Serie A e due reti. In Nazionale ha esordito lo scorso giugno nella vittoria degli oranje contro il Galles in Nations League.

