Schwantz non ha dubbi: “Acosta farà bene in Moto2”

27-12-2021 12:42

Sei vittorie, otto podi e una pole position nella stagione di debutto, dopo aver vinto nel 2020 la Rookies Cup che gli ha dato l’accesso al team KTM Ajo. Questi i numeri di Pedro Acosta che è riuscito a vincere il campionato di Moto3 all’esordio.

Al coro dei complimenti si è unito Kevin Schwantz, leggendario pilota statunitense iridato con la Suzuki nella classe 500: “Il suo mondiale è stato qualcosa di molto bello, considerando che era un ragazzo esordiente che ha fatto subito bene. Questo ha reso il suo titolo ancora più speciale, dato che è stato conquistato nel suo primo anno”.

Ovviamente il rider non ha nascosto di essere un fan proprio di Schwantz: “Mi rende felice essere il suo idolo, l’ho incontrato ad Austin e aveva un enorme sorriso sul viso. Mi è piaciuto, immagino che il suo tifo sia derivato dal papà”. Il 57 enne di Houston punta sullo spagnolo anche per il prossimo campionato: “In Moto2 Acosta farà bene come ha fatto in Moto3, troverà rapidamente la velocità. Sicuramente farà con Ajo tutti i test possibili. Penso che farà uno o due anni in Moto2 e di sicuro lo vedremo su una MotoGP in un futuro non troppo lontano“, ha concluso Schwantz.

