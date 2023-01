Sci, a Cortina buon terzo podio per Elena Curtoni

21-01-2023 11:24

Tutti aspettavano il bis di Sofia Goggia che non è arrivato a causa di una caduta nella seconda discesa libera sull’Olympia delle Tofane, con partenza abbassata a causa delle condizioni meteo.

In compenso a portare i colori azzurri sul podio ci ha pensato Elena Curtoni. La 31enne centra un buon terzo posto dietro a Ilka Stuhec (che non saliva sul gradino più alto del podio dal SuperG in Val Gardena del 19 dicembre 2018) e la norvegese Kajsa Lie. Curtoni si è piazzata davanti a Mowinckel-Gut Behrami, quarta ex equo, per un solo centesimo, conquistando così l’undicesimo podio della sua carriera.

Si torna ora domani in pista, sempre a Cortina, con un SuperG alle ore 11.30.