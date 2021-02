Sci alpino: cancellata la combinata femminile dei Mondiali

La rassegna iridata si aprirà domani con la disputa dei due super-G ma a questo punto ci si chiede quando si riuscirà a recuperare la gara cancellata stamane. Lunedì prossimo, 15 febbraio, è la data di riserva posta in calendario proprio per eventuali recuperi.

A causa infatti delle copiose nevicate, che avevano già costretto gli organizzatori ad invertire le due manche della combinata alpina femminile valida per i Mondiali di sci alpino in programma a Cortina, prevedendo prima lo slalom e poi il super-G, hanno costretto la giuria a cancellare anche la gara odierna.

In realtà la data di lunedi prossimo non è l’unica sulla quale stanno lavorando gli organizzatori: il problema è ancora un meteo impietoso che parla di altre nevicate abbondanti e che potrebbe far slittare il calendario ulteriormente. Si sta valutando quindi che la combinata alpina possa anche essere disputata in una delle giornate per ora riservate alle prove cronometrate delle discese, ovvero giovedì e venerdì.

OMNISPORT | 08-02-2021 09:20