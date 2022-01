Sci alpino, i convocati azzurri per lo slalom di Zagabria

04-01-2022 15:20

Nonostante le condizioni siano davvero al limite, la Coppa del Mondo di sci alpino si appresta a far tappa a Zagabria, dove domani andrà in scena lo slalom maschile.

L’Italia, per l’occasione, schiererà al via Stefano Gross, Manfred Moelgg, Tommaso Sala, Simon Maurberger e soprattutto Alex Vinatzer, quarto a Madonna di Campiglio lo scorso 22 dicembre.

“Siamo riusciti ad allenarci a Ravascletto, in Friuli, sul sale grazie alla disponibilità delle piste. Vedendo la gara in Tv penso che le condizioni potranno essere molto simili, quindi abbiamo fatto tutto il meglio per prepararla. Arriviamo da qualche giorno di riposo, condizione fondamentale per affrontare uno slalom così lungo. Le sensazioni sono buone, io mi sento ancora bene portando le buone sensazioni dei primi due slalom” ha dichiarato l’altoatesino ai canali ufficiali della Fisi.

Non sarà della partita invece Giuliano Razzoli, ancora alle prese con il problema alla schiena rimediato in quel di Madonna di Campiglio.

