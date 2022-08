Sci alpino: i convocati della squadra maschile per Ushuaia

22-08-2022 12:51

C’è ancora tempo per l’inizio della Coppa del Mondo ma nel frattempo la squadra maschile italiana di sci alpino sta intensificando le sessioni di allenamento testandosi già sulla neve.

La squadra azzurra al maschile è già arrivata in Argentina, ad Ushuaia, dove si allenerà nei prossimi giorni per prendere confidenza con i materiali e con la condizione in vista della stagione.

Presenti già Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Tommaso Sala, a breve arriveranno anche Dominik Paris, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni.

Ecco le parole riportate dalla FISI del direttore tecnico Massimo Carca: “La nostra stagione comincia adesso. Abbiamo previsto dai 24 ai 28 giorni di sci in Sudamerica, l’obiettivo dei prossimi giorni è un lavoro di base tenendo il gigante come filo conduttore, il 26 agosto anche la coppa Europa guidata da Alexander Prosch raggiungerà il resto del gruppo già presente in Argentina fino al 7 ottobre, l’obiettivo è consolidare ulteriormente la collaborazione fra i vari team per integrare i più giovani.

Ci sarà anche occasione di confronto sul campo con altre nazioni presenti, prendendo parte ad alcune gare della South American Cup a Cerro Castor previste a metà settembre. I velocisti stanno sciando a Saas Fee e partiranno il 2 settembre per La Parva, in Cile, dove rimarranno due settimane prima di trasferirsi a Ushuaia per altre due settimane”.