Sci alpino: Innerhofer quarto nella prima prova discesa a Courchevel

14-03-2022 11:33

Questa mattina, prima prova della discesa libera di Courchevel/Meribel, valevole per le finali della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Inizia quindi il primo duello a distanza tra Aleksander Aamodt Kilde e Beat Feuz. Al momento sono loro due, il norvegese e lo svizzero a contendersi la coppa di discesa, con Kilde avanti di 23 punti rispetto all’elvetico.

Nella prima prova della discesa libera maschile è stato il tedesco Josef Ferstl a realizzare il miglior tempo (1’53”17). Sul podio salgono anche gli svizzeri Niels Hintermann e Stefan Rogentin, rispettivamente staccati di 18 e 33 centesimi dal tedesco. Buona tutto sommato la prova del nostro Christof Innerhofer, staccato di 36 centesimi dalla vetta. Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Matteo Marsaglia (+0.64), quinto appena dietro il connazionale.

Come detto c’era parecchia attesa per il duello Kilde-Feuz: stamane, la prima sfida è stata vinta dal norvegese, che ha chiuso sesto a 72 centesimi da Ferstl, mentre lo svizzero (partito con l’1) è tredicesimo (+1.67).

Chiudono la top ten il tedesco Dominik Schwaiger (+0.77) settimo, che ha preceduto i due austriaci Daniel Hemetsberger (+1.15) e Max Franz (+1.37). Decimo posto per lo sloveno Martin Cater (+1.38). Non arrivano invece notizie particolarmente esaltanti per il nostro Dominik Paris che ha preferito risparmiare le energie terminando la prova con il 24° posto.

OMNISPORT