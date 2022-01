Sci, pericolo scampato per Luca De Aliprandini: sarà alle Olimpiadi

09-01-2022 15:41

Se la cava con una semplice distorsione alla caviglia Luca De Aliprandini, che aveva spaventato tutti dopo la caduta nel gigante di Adelbodeni. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto presso la clinica La Madonnina di Milano (e dopo la valutazione dalla Commissione medica della Fisi) ha infatti scongiurato il pericolo di fratture o guai più serie, e dunque potrà essere tranquillamente in pista per le Olimpiadi di Pechino 2022 che scatteranno tra poco.

Il vicecampione del mondo di gigante ora inizierà un percorso riabilitativo, ma la presenza alle Olimpiadi di Pechino 2022 non è in dubbio. L’azzurro è chiamato a un mese di preparazione per ritrovare la forma migliore ed essere assoluto protagonista tra le porte larghe nella gara dei Giochi, in programma il prossimo 13 febbraio.

