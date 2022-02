Sci alpino, Sara Hector: “Sono riuscita a mantenere la calma”

07-02-2022 11:49

Già in Coppa del Mondo aveva fatto vedere ottime prestazioni, a Pechino si è ripetuta.

Sara Hector ha infatti vinto il gigante olimpico di Pechino consacrando un inverno per lei ricchissimo di soddisfazioni in termini di risultati. L’assenza nella seconda manche della Schriffin ha sicuramente agevolato il compito alla svedese che ha però vinto con merito.

Pazzesche le emozioni al traguardo per la ventinovenne di Sandviken: “Ce l’ho fatta! Non mi sentivo molto bene nella seconda manche, ma era importante mantenere la calma – racconta a Discovery + – Stamattina ho ricevuto un abbraccio dal mio allenatore che mi ha detto questo è il momento, facciamolo”.

“È impossibile arrivare così lontano senza una grande squadra alle spalle, questo significa tutto per me. Cerco di divertirmi a sciare, è la miglior maniera che conosco per andare veloce. Mi ci è voluto molto tempo per capire di cosa avessi bisogno per esser competitiva, ora so cosa mi serve ed è stato bello scoprirlo”.

La Svezia conquista dunque un altro oro nello sci alpino dopo l’epilogo trionfale di Pyeongchang 2018, quando i capisaldi del movimento Frida Hansdotter e André Myhrer agguantarono il gradino più alto del podio in slalom.

