Sci alpino, l’Italia a Semmering senza Goggia ma con la speranza Collomb. De Chiesa bacchetta Brignone

Weekend di gare in Austria dove sono in programma un gigante e uno slalom: le azzurre arrivano con voglia di fare bene, Brignone cerca il riscatto ma Goggia rimanda tutto al 2025

Altro weekend di gare per l’Italia dello sci che dà appuntamento a Semmering in Austria dove sono in programma un gigante e uno slalom. Brignone cerca riscatto dopo aver mancato il podio nelle ultime prove ma non ci sarà ancora Sofia Goggia.

L’Italia verso Semmering senza Goggia

Solo qualche giorno per trascorrere il Natale in famiglia poi subito valigie pronte per la prossima tappa di Coppa del Mondo. L’Italia dello sci non si ferma e nel prossimo fine settimana fa tappa a Semmering in Austria per un weekend dedicato alle discipline tecniche. Sabato è in programma un gigante con prima manche alle 10 e seconda alle 13, e domenica è in programma uno slalom. In gigante non ci sarà ancora Sofia Goggia che ha deciso di rimandare al 2025 il debutto sulla specialità. Ci saranno invece Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melli, Asj Zenere, Elisa Platno, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. E proprio quest’ultima, la giovanissima promessa azzurra è una delle osservate speciali anche per la gara di slalom che vedrrà al via anche Marta Rossetti, Martina Peterlin, Lucrezia Lorenzi e Vera Tshurtschenthaler.

De Chiesa bacchetta Brignone

Una vittoria nel primo gigante della stagione poi Federica Brignone non è riuscita a far valere le sue qualità soprattutto i Supergigante dove è rimasta sempre lontano dal podio anche per colpa di qualche problema fisico e De Chiesa a OaSport fa notare: “Non credo che sia stata condizionata dall’uscita d Killington. Nelle gare di velocità ha sciato bene ma non c’è stato l’acuto. Credo che in America non fosse al meglio, era sotto antibiotico per un ascesso al dente. Mentre a St. Moritz non ha sciato al meglio proprio dove di solito fa la differenza ma sono sicuro che si ritroverà presto”.

L’Italia si candida per i recuperi

Due gare cancellate a Tremblant, un’altra a Sankt Moritz: il circo bianco fa i conti con un calendario che anche in questa stagione rischia di restringersi. E l’Italia si candida. Potrebbe essere proprio Cortina d’Ampezzo a recuperare la gara di superG che non si è svolta domenica e lo farebbe all’interno di un fine settimana che prevede una discesa e un SuperG in programma il 18 e il 19 gennaio. Mentre la Slovenia prova a sostituire il Canada con Kranjska Gora che potrebbe essere tappa di una dei giganti cancellati. L’Italia spera con Brignone che vorrebbe in calendario gare utile per la sua rincorsa alla Coppa del Mondo.