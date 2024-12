Sci, Goggia alla Coppa del Mondo ci crede: "Faccio pure il gigante". Brignone, la confessione su St. Moritz

Con Shiffrin fuori per un bel po', e visti i buoni risultati delle prime gare stagionali, le due azzurre di punta fanno più di un pensierino alla classifica generale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Due SuperG per spiccare il volo. St. Moritz offre a Sofia Goggia e a Federica Brignone l’opportunità di fare un bel balzo in classifica generale. Due gare veloci in programma nel weekend, su una pista adatta alle caratteristiche di entrambe. Se si aggiunge l’assenza della rivale più pericolosa, Mikaela Shiffrin, è impossibile non fare qualche ragionamento in ottica Coppa del Mondo. E la prima a farli, questi ragionamenti, è proprio la campionessa bergamasca.

Sci, Goggia e il rientro trionfale a Beaver Creek

Reduce dal secondo posto in discesa e dal trionfo in SuperG a Beaver Creek, nelle gare del rientro dopo il lungo infortunio, Goggia ha dichiarato al sito federale: “Sono molto contenta del mio ritorno, a Copper ci eravamo allenati molto bene, ero consapevole di avere la velocità per competere, a volte quando si rientra dagli infortuni è più facile affrontare le gare con leggerezza, perché nessuno si aspetta niente da te, per cui bisognerebbe avere questo atteggiamento sempre”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Coppa del Mondo, Goggia ci crede e moltiplica gli sforzi

Dal weekend in Svizzera Goggia si aspetta molto: “L’anno scorso a St. Moritz vinsi proprio in SuperG, speriamo di confermare questo feeling con la Corviglia. Sappiamo che è una gara strana, non ci sono riferimenti, bisognerà fare una ricognizione al top, focalizzare i passaggi da eseguire, cercare di fare la mia gara, tagliare il traguardo e guardare il tabellone cosa dice”. Quindi un annuncio che la dice lunga sulle sue aspettative: “Ho fatto pochi giorni di gigante, però il lavoro svolto negli anni a livello tecnico è rimasto, dopo Natale andremo a fare una bella sessione per prepararci al meglio sul duro, testare le sensazioni per rientrare in gara a Kranjska Gora a inizio gennaio“.

L’ammissione di Brignone: “St. Moritz mi piace molto”

Se Goggia è ottimista, forse Brignone lo è ancora di più. La confessione di Federica sulla pista svizzera lascia ben sperare tifosi e appassionati: “A me piace molto St. Moritz, perché è una pista varia e difficile, ha tanti movimenti del terreno e una curva diversa dall’altra”, la rivelazione al sito della Fisi. “Ci sono porte che presentano tanti dossi, ci può essere un tratto dove non si vede nulla, tipo l’anno scorso, che era stato veramente tosto, è completamente diverso da Beaver Creek. La pista mi piace tantissimo, bisogna essere pronti, sono condizioni che mi piacciono e queste sfide mi stimolano“.