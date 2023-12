Sci alpino slalom gigante maschile Val Badia: Odermatt dominatore, Borsotti e Della Vite in ritardo

Prima manche dello slalom gigante in Val Badia con il fenomeno svizzero Odermatt che guida davanti a Zubcic e Schwatrz: Borsotti chiude decimo, più indietro Della Vite

17-12-2023 10:49

Prima manche dello slalom gigante sulle nevi dell’Alta Badia. Dopo l’exploit di Paris nella gara di ieri, si spera in uno “squillo” casalingo da parte degli azzurri che però non arriva. Il migliore dei nostri è Giovanni Borsotti, comunque in netto ritardo rispetto al fenomeno Odermatt che guida ancora una volta la compagnia.

Bene Borsotti, Della Vite in ritardo

Brutta gara quella di Filippo Della Vite, il 22enne bergamasco scende in pista con il suo solito atteggiamento aggressivo provando ad aggredire le nevi della Gran Risa ma la sua prestazione non combacia con la sua volontà, troppi gli errori nel corso della sua discesa ed alla fine per lui arriva una prova opaca con oltre 2 secondi di ritardo da Odermatt.

Delusione anche per Luca De Aliprandini che commette un errore subito in partenza, con uno scarpone tocca la neve ed esce di pista chiudendo la sua prova dopo pochi secondi.

Il migliore degli azzurri è Giovanni Borsotti che conferma le buone sensazioni delle ultime prove e riesce a sciare molto bene per alcuni tratti e chiude a poco più di due secondi di ritardo da Odermatt.

Il solito Odermatt

Ancora una volta è Marco Odermatt a dettare la linea. Anche nel gigante in Val Badia, il campione austriaco dimostra a tutti di essere il punto di riferimento con una prima manche sciata ai limiti della perfezione. Nel tratto centrale, quello più tecnico, Odermatt sembra aver una marcia in più e riesce a mettersi tutti alle spalle. Alle sue spalle si piazzano il croato Zubcic e l’austriaco Schwarz.

Gigante Val Badia, i tempi della prima manche

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche nello scalo gigante in Val Badia:

1. Marco Odermatt (SVI) in 1’14”83

2. Filip Zubcic (CRO) a 0”31

3. Marco Schwartz (AUT) a 0”36

4. Zan Kranjec (SLO) a 0”88

5. Alexis Pinturault (FRA) a 1”54

6. Joan Verdu (AND) a 1”70

10. Giovanni Borsotti (ITA) a 2”09

(ITA) a 2”09 14. Filippo Della Vite (ITA) a 2”27

