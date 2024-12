Sci alpino slalom Semmering, domina la croata Ljutic, Peterlini bravissima ma la pista è un disastro

La gara austriaca è pesantemente condizionata dalla neve che dopo le primissime discesa comincia a sfaldarsi e rovina lo spettacolo. L’Italia rimane aggrappata a una sola atleta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una gara che regla poco spettacolo. La prima manche dello slalom di Semmering è un mezzo disastro, le condizioni della pista infatti permettono una gara “regolare” solo ai primissimi pettorali. Poi la pista si rovina, i centesimi volano dalla finestra e i distacchi cominciano a essere contati nell’ordine dei secondi. L’Italia si aggrappa alla sola Peterlini.

Ljutic pazzesca, i distacchi sono incredibili

La prima a prendere il via in Austria è la tedesca Duerr ma a segnare la gara è la seconda discesa: quella della croata Ljutic. La sciatrice mette in pista una prova da urlo, batte di 51 centesimi la tedesca ma per capire la portata della sua prestazione bisogna aspettare almeno una decina di atleta a cominciare da quella dell’elvetica Rast (leader della classifica di specialità). I distacchi imposti dalla croata sono pazzeschi, solo le prime tre riescono a stare sotto il secondo, colpa soprattutto di una neve che già dopo le prime discese sembra sfaldarsi e non permette di vedere una gara combattuta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una neve che mette in difficoltà anche le migliori della specialità come l’italiana ma di passaporto albanese Lara Colturi che con il pettorale numero 13 non riesce a tenere il distacco in limiti accettabili e finisce a 2”67.

Peterlini salva la spedizione azzurra

La prima delle azzurre è Martina Peterlini che prova a fare una discesa pulita, senza commettere errori e senza lasciarsi condizionare troppo dal manto nevoso. Solo un errore finale le porta via un po’ di tempo e alla fine per lei il distacco è di 2”29 che le consente comunque di prendere parte alla seconda manche. Niente da fare invece per Marta Rossetti che comincia bene la sua prova ma cerca di spingere un po’ troppo e nella seconda parte del tracciato il suo vantaggio aumenta costantemente fino a portarla a oltre 3 secondi dalla migliore.

Va ancora peggio a Lara Della Mea che sin dall’inizio non riesce a trovare il ritmo e rimedia un distacco pesantissimo superiore ai 4 secondi che le impediscono di qualificarsi alla seconda manche. Discorso molto simile anche per Vera Tschurtschenthaler e per Lucrezia Lorenzi che finiscono lontanissimo dalle migliori. Niente da fare neanche per Giorgia Collomb, la giovanissima azzurra non riesce a replicare le ultime ottime prestazioni e finisce lontanissima dalle migliori.

Slalom speciale femminile Semmering, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom speciale di Semmering in Austria valido per la Coppa del mondo di sci femminile:

Z. Ljutic (CRO) in 51”18 L. Duerr (GER) a 0”51 C. Rast (SVI) a 0”98 N. Dvornik (SLO) a 1”13 S. Hector (SVE) a 1”49

Le italiane

11. M. Peterlini (ITA) a 2”29

32. M. Rossetti (ITA) a 3”73

33. V. Tschurtschenthaler (ITA) a 3”90

35. L. Lorenzi (ITA) a 4”09

40. G. Collomb (ITA) a 4”58

Sci alpino: le classifiche di Coppa del Mondo