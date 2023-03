Sci, Bassino: “Contenta della stagione”

Sesta nell'ultimo gigante di Coppa del mondo, l'azzurra dice: “L'ultimo periodo è stato molto complicato per me”

19-03-2023 15:48

Pur in un periodo difficile, Marta Bassino è riuscita a terminare sesta l’ultimo gigante della stagione di Coppa del mondo. Dice, dopo aver messo via gli sci: “Sono molto contenta di come sono riuscita a finire la stagione: l’ultimo periodo è stato molto complicato per me, soprattutto per rimanere concentrata di testa. Sono felicissima di aver finito al sesto posto in gigante”.

E poi ancora: “Son contenta per tutto il resto, di come è andata tutto l’anno, ci sono state molte cose belle e tante altre da prendere come spunto per migliorare”.