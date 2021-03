Sci, Brignone chiude la stagione seconda in Coppa di SuperG

L’Italia dello sci è ancora sul podio. Dopo Marta Bassino che ha vinto la Coppa di Gigante e Sofia Goggia che ha vinto quella di discesa Federica Brignone chiude al secondo posto in quella di Super G.

Dopo la cancellazione della gare di oggi la Coppa è andata alla svizzera Lara Gut Behrami.

L’azzurra su Instagram ha scritto: “E Super contenta!! Spiace solo non aver fatto le finali di velocità e aver chiuso senza gareggiare. Un grande grazie va a tutti quelli che lavorano per me, in pista e fuori pista! E non è ancora finita! In una stagione “difficile” (come qualcuno ha detto) beh chiudere 2ª non è così male no?”.

OMNISPORT | 18-03-2021 14:25