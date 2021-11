Sci, bruttissimo infortunio per Adrien Theaux: carriera a rischio?

17-11-2021 13:54

È finita ancor prima di iniziare la stagione di Adrien Theaux. Il discesista francese infatti, in ritiro sulle nevi di Copper Mountain (Colorado) per preparare il proprio debutto a Lake Louise, ha riportato in allenamento la rottura di tibia e caviglia destra e la frattura del gomito sinistro.

Vista la gravità dell’infortunio, il nativo di Tarbes è andato immediatamente sotto i ferri a Vail e, nelle prossime ore, avrà il via libera per fare ritorno a casa.

La stagione ovviamente è già conclusa per il bronzo ai Mondiali di Vail/Beaver Creek 2015 per il quale, tuttavia, le conseguenze potrebbero essere ben più gravi.

Vista l’età (37 anni) e la tipologia dell’incidente non è affatto detto che Theaux riesca a rimettersi sugli sci ed essere nuovamente competitivo: in tal caso, l’infortunio sulle piste statunitensi potrebbe aver decretato la fine della sua lunga carriera.

