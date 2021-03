Sci, cancellate le prove di discesa di Lenzerheide, attesa per decisioni FIS

Così come era successo, ieri, 15 marzo, sono state cancellate le prove sulla posta di Lenzerheide della discesa femminile e di quella maschile. La fitta nevicata ha portato la FIS e il Comitato Organizzatore a ancallare gli annemanti.

Come si legge sul sito FISI ora si attendono decisioni dalla Federazione: “Tutto ciò comporterebbe, in termini di regolamento, la cancellazione delle due gare inizialmente stabilite per la giornata di mercoledì 17 marzo, in quanto le finali non prevedono spostamenti o cambi rispetto al programma originario. Tuttavia è intenzione della Federazione Internazionale far disputare sia le necessarie prove che le discese nella giornata di domani, su due traccati accorciati e abbassati con partenza dal cancelletto del supergigante. Una decisione ufficiale verrà comunicata nel corso del consueto Team Captain Meeting, in programma alle ore 17.00”.

OMNISPORT | 16-03-2021 12:26