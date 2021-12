30-12-2021 11:30

Salta l’ultima gara dell’anno. È stato infatti cancellato il SuperG di Bormio che non verrà disputato a causa delle condizioni della neve.

Temperature troppo alte e pioggia non hanno aiutato la neve, proprio per questo e per evitare di mettere a rischio gli atleti la gara è stata cancellata. La stagione dello sci torna il 4 gennaio con lo slalom femminile di Zagabria a cui seguirà il giorno dopo quello maschile. Si attendono news relative alla data di recupero.

