Sci: Coppa del mondo di Super G a Lara Gut

Niente da fare per Elena Curtoni, la Coppetta va in Svizzera

16-03-2023 12:10

Elena Curtoni torna a casa a mani vuote. Nella finale del Super G a Soldeu, in Andorra, l’azzurra perde la coppa di specialità in favore della svizzera Lara Gut-Behrami, che la conquista per la quarta volta. La rossocrociata è stata perfetta, prendendo molto vantaggio nell’alto della posta e gestendo bene la seconda parte perdendo veramente pochissimo da Federica Brignone, guadagnando un vantaggio di 22 centesimi, che significa il superamento delle azzurre e la vittoria della “Coppetta”. Delusione per Brignone che aveva portato a casa un’ottima gara, giocandosi tutte le chanches di recupero in maniera eccellente (era quarta nella classifica prima della gara). Il ventiseiesimo podio azzurro è, complessivamente, il nuovo record per le azzurre in una stagione. Terza la norvegese Rangnhild Mowinckel anche lei tra le papabili per la vittoria di specialità. Rimpianti per Elena Curtoni che non è riuscita a dare il massimo anche a causa della caduta di ieri in Discesa Libera, che le è costato il terzo posto nella classifica della predetta specialità. Settimo posto per Sofia Goggia e ottavo per Marta Bassino.