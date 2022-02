Sci, Coppa del mondo: Goggia 12esima in discesa ma ancora in testa

26-02-2022 12:10

Nulla da fare per Sofia Goggia nella prima discesa della Coppa del mondo post Olimpiadi. La bergamasca è solo 12esima al traguardo, dimostrando di non essere ancora al top della condizione fisica dopo l’infortunio di qualche settimana fa.

A trionfare nella discesa di Crans Montana è stata Ester Ledecka, oro olimpico dello snowboard (gigante parallelo) in carica che è tornata a vincere anche sugli sci. Terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino per la ceca che è stata la più veloce lasciandosi alle spalle di 21/100 la norvegese Mowinckel e di 42 l’austriaca Huetter.

Male anche le altre italiane. Goggia è stata alla fine la migliore delle azzurre:

12 GOGGIA Sofia ITA 1:31.64 +1.47

14 DELAGO Nadia ITA 1:31.74 +1.57

16 CURTONI Elena ITA 1:31.76 +1.59

17 BRIGNONE Federica ITA 1:31.99 +1.82

19 DELAGO Nicol ITA 1:32.23 +2.06

28 MARSAGLIA Francesca ITA 1:33.22 +3.05

Sofia Goggia, argento olimpico in Cina, conserva comunque il primato nella classifica di coppa del mondo di specialità. La rivale per il primo posto infatti, l’olimpionica di Pechino Corinne Suter, non ha brillato arrivando decima al traguardo e così la bergamasca mantiene ancora 65 punti di vantaggio sulla svizzera.

L’italiana ora conduce con 422 punti contro i 357 dell’elvetica. Per quanto riguarda, invece, la Coppa del Mondo generale, festeggia Mikaela Shiffrin, assente in questo fine settimana, visto che le sue rivali recuperano pochissimi punti. Shiffrin conduce con 1026 punti davanti a Petra Vlhova (1011), Sofia Goggia (791) e Federica Brignone (786).

OMNISPORT