Sci, Goggia vince la Coppa di discesa: "Tanta pressione e sofferenza"

16-03-2022 12:22

Sofia Goggia ha potuto brindare e fare festa, ancor prima di sciare. La campionessa olimpica e medaglia d’argento a Pechino 2022 nella discesa ha vinto la classifica generale della stessa specialità in Coppa del Mondo. Alla fine la bergamasca è giunta dodicesima al traguardo. A trionfare è stata Mikaela Shiffrin, la migliore tra le azzurre è stata Elena Curtoni col decimo posto (+0.59), che ha preceduto Federica Brignone.

A Courchevel, la campionessa olimpica in carica Corinne Suter non è riuscita ad arrivare tra le prime due. La 27enne svizzera, che era l’unica a poter ancora insidiare Sofia Goggia per il trono della Coppa di discesa, non è stata quindi più un pericolo per la bergamasca che perciò può festeggiare il terzo trofeo di specialità nella sua strepitosa carriera.

La Goggia aveva già vinto la Coppa di discesa nel 2017/18 e nel 2020/21: davanti a lei Vonn (8), Annemarie Moser-Pröll (7), Renate Götschl (5), Katja Seizinger (4) e Michela Figini (4) hanno trionfato più volte nella specialità in Coppa del Mondo.

La Goggia diventa anche la seconda italiana di sempre a vincere per il secondo anno consecutivo la coppa di discesa, impresa che era riuscita in passato solamente ad Isolde Kostner (2001 e 2002).

Queste le parole di Sofia Goggia al termine della gara: “Una stagione straordinaria? È vero fino a gennaio, perché ho vinto la coppa con più di cento punti di vantaggio nonostante due discese in meno, una in cui sono caduta e una a cui non ho partecipato. Alla vigilia ho sentito molta pressione, Corinne (Suter) aveva fatto una prova magistrale e io invece ero sbalengata. Colpa un po’ del vento un po’ del mio stato emotivo, avevo saltato due porte, sbagliato dei passaggi. Il peggio che potevo fare. In serata invece sono riuscita a ricentrarmi e il giorno dopo a fare la mia gara.

Sono contenta così, è il secondo globo in due anni e il terzo in totale. Ma dopo Cortina (l’infortunio, ndr) è stata tutta una sofferenza, nel mio piccolo di sportiva. È stato difficile riuscire a gestire tutto, a tornare sugli sci senza una riabilitazione adatta, dover comunque sciare con meno chilometri delle altre. Ero distrutta, ma alla fine la pressione è il succo dello sport, c’è chi riesce a reggerla e chi invece si fa schiacciare. Oggi sono riuscita a reggerla, indipendentemente dalla mia posizione in classifica. Quando ho visto che ero davanti a Corinne mi sono detta: “basta, ho fatto il mio””.

