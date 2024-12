Sci, Coppa Europa: il francese Azzolin vince lo slalom di Obereggen

La gioia del transalpino. Delusione invece per l'Italia: Saccardi fuori nella 2/a manche

Il francese Antoine Azzolin, appena ventunenne, ha vinto il prestigioso slalom di Coppa Europa a Obereggen. In un’ incredibile gara al centesimo, ha battuto il finlandese Jesper Pohjolainen di soli quattro centesimi e il norvegese Oscar Andreas Sandvik di cinque centesimi. Con il terzo posto, Sandvik ha consolidato la sua leadership nella classifica di slalom della Coppa Europa. Gli azzurri continuano ad aspettare il primo trionfo a Obereggen dal 2011, anno in cui vinse Patrick Thaler: Tommaso Saccardi, che era in testa dopo la prima manche, e’ uscito nella seconda. I francesi, invece, festeggiano la seconda vittoria nell’arco di due anni: Nel 2022 vinse Stefen Amiez, ora lo segue Antoine Azzolin. Antoine Azzolin – Francia 1. Classificato Slalom Coppa Europa Obereggen