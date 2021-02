Sci di fondo: le finali di Coppa del Mondo non saranno recuperate

La FIS ha comunicato che le finali di Coppa del Mondo, che si sarebbero dovute disputare a Lillehammer, non saranno recuperate in nessuna località. Non essendoci più gare sprint, dunque, Pellegrino conquista la sua seconda coppa di specialità, dopo quella ottenuta nel 2016.

Tra le donne invece, la coppa di specialità va alla slovena Anamarija Lampic. Per la venticinquenne di Lubiana si tratta della prima prestigiosa coppa di specialità della carriera, maturata grazie ai quattro podi ottenuti nel corso della stagione.

Un’ottima notizia per l’Italia e per la Slovenia, in quanto Federico Pellegrino e Anamarija Lampic possono festeggiare il trionfo nelle classifiche dedicate alle prove veloci, anche se di fatto, si impedisce a Gleb Retivykh, distante 70 punti da Pellegrino, di poter lottare per il successo.

Lo sci di fondo purtroppo, in tempi di pandemia, non ha saputo reggersi in piedi e parare ogni colpo sferrato dalle complicazioni generate dal Covid-19.

OMNISPORT | 24-02-2021 10:22