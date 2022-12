Sci di fondo, Pellegrino rilancia: "A Lillehammer voglio fare bene"

01-12-2022 17:37

Tra venerdì e domenica si terrà a Lillehammer la seconda tappa del circuito 2022-2023 per quanto riguarda lo sci di fondo e il terzo posto nella 20 km a inseguimento di Ruka invita a riporre più di una aspettativa in Federico Pellegrino: “Mi auguro di continuare a stare bene fisicamente e a fornire buone prestazioni come qualche giorno fa. La 10 km a passo pattinato di venerdì rappresenterà una bella prova, anche se non mi monto la testa dopo il podio di Ruka, giunto in condizioni particolari: sono stato bravo ad approfittare di alcune situazioni”, spiega al sito federale.

“Stavolta mi andrebbe bene finire la gara nei primi venti, perché ci sono tanti norvegesi e molti pattinatori che vanno forte: venderò però cara la pelle e cercherò di gestirmi al meglio”.

Il 32enne aostano vanta 2 argenti ai Giochi Olimpici e 5 medaglie ai Mondiali, in cui ha vinto l’oro nel 2017 a Lahti.