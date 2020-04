Sci, Dominik Paris e la vittoria più bella: è nato il piccolo Lio

In questi giorni sospesi, a causa dell’emergenza scaturita dal Covid-19, c’è spazio anche per una notizia lieta: è nato il secondo bambino del campione Dominik Paris e della compagna Kristina.

L’annuncio con un comunicato della Federazione

“La seconda vittoria più bella dopo la nascita del fratello Niko è arrivata oggi con il piccolo Lio”, ha detto Paris. Tutti stanno bene”, ha concluso felicissimo Paris che sta seguendo un piano di riabilitazione dopo l’infortunio di gennaio ai legamenti di un ginocchio.

La notizia dell’arrivo del fratellino di Niko, che compirà due anni a luglio, era stata anticipata nei giorni scorsi dalla stessa Kristina che aveva pubblicato una sua foto con il pancione sul suo account Instagram. A Paris e Kristina sono arrivate le congratulazioni di tutto il mondo dello sci alpino e della Federazione Italiana Sport Invernali che ha pubblicato un comunicato sul proprio sito.

Dominik Paris: la passione per gli sci, la perdita del fratello e il sostegno della famiglia

Fermato da un infortunio quando avrebbe potuto ribadire una indubbia superiorità, Paris ha affrontato una giovinezza irrequieta ma molto serena, segnata dalla passione per lo sci, come ha raccontato egli stesso in più interviste a nella sua breve bio. Un amore vero, condiviso con il fratello rené scomparso giovanissimo, appena 26enne, a causa di un incidente stradale: a bordo della sua moto si contro con un SUV. Purtroppo per lui i soccorsi furono inutili.

Dominik, però, non ha ceduto alla depressione e allo sconforto: ha saputo rialzarsi e lottare. Sugli sci e lontano delle piste, al fianco della sua compagna Kristina che ha dimostrato – anche in questi delicati mesi di attesa – di saper essere forte.

VIRGILIO SPORT | 22-04-2020 10:22