Sci, gigante a Plan de Corones: Shiffrin nella storia, podio per Brignone

24-01-2023 14:51

Sulla pista Erta di Plan de Corones, Mikaela Shiffrin ha scritto una bellissima pagina di storia: la statunitense è diventata la sciatrice più vincente di sempre, superando la connazionale Lindsey Vonn nel numero di gare conquistate in Coppa del Mondo.

Dopo il trionfo di giornata nel gigante infatti, sono diventati 83 i successi della campionessa, che adesso può sognare di raggiungere anche la leggenda Stenmark: lo svedese è a quota 86 ed è il più vincente di sempre. Con ancora diversi anni di carriera davanti a sé, la 27enne ha ovviamente tutto il tempo per diventare la numero uno.

Per quanto riguarda la gara, la Shiffrin ha avuto la meglio sulla svizzera Gut-Behrami e sull’azzurra Federica Brignone. Un ottimo podio per l’italiana, grande rammarico invece per la connazionale Bassino, che per un errore sul finale ha perso la possibilità di raggiungere la pedana, classificandosi solo decima.

La top10 della gara:

Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 2’00″61

Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.45

Federica Brignone (Italia) +1.43

Petra Vlhova (Slovacchia) +1.65

Tessa Worley (Francia) +1.89

Sara Hector (Svezia) +2.05

Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +2.09

Alice Robinson (Nuova Zelanda) +2.12

Valerie Grenier (Canada) +2.36

Marta Bassino (Italia) +2.60