Sci, gigante di Kranjska Gora: vince Odermatt, la Coppa del mondo è sua

Lo svizzero aveva dominato anche la prima manche. Al secondo posto il francese Pinturault. De Aliprandini chiude tra i dieci

11-03-2023 13:40

Lo svizzero Marco Odermatt domina e vince lo slalom gigante di Kranjska Gora. Primo dopo la prima manche, resiste all’attacco del francese Pintaurault e conquista la gara. Domani può chiudere i conti anche per quel che riguarda la Coppa di gigante, mentre li ha già chiusi in quella generale, che porta a casa per la seconda volta consecutiva. Al secondo posto, come detto, il transalpino Pintaurault, che recupera nella seconda frazione e precede sul podio il norvegese Kristoffersen. Chiude nella top ten, esattamente decimo, l’azzurro De Aliprandini. Della Vite è quattordicesimo.