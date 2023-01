Sci, gigante donne: Shiffrin vince ed eguaglia Vonn, seconda Brignone

08-01-2023 14:06

Mikaela Shiffrin domina il gigante di Kranjska Gora ed eguaglia la connazionale Lindsay Vonn con 82 successi in Coppa del mondo. Una leggen da dello sci alpino, che sta tra l’altro comandando senza rivali la classifica generale. Federica Brignone termina al secondo posto a 77 centesimi, finendo finalmente sul podio dopo tanti quarti posti quest’anno. Per la valdostana è il 50esimo piazzamento nelle prime tre in carriera.

A completare il terzetto delle migliori la svizzera Lara Gut. Al quinto posto troviamo un’altra azzurra, Marta Bassino, con un ritardo di 1”16 dalla vincitrice. Per lei è la prima volta in stagione giù dal podio, dietro anche alla slovacca Vlhova. Nella classifica della specialità, a Marta restano 25 punti di vantaggio su Shiffrin.