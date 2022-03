Sci, Goggia punta solo alla discesa: salta Lenzerheide

02-03-2022 11:01

Dopo il terzo posto di Crans Montana sono 75 i punti di vantaggio, nella classifica di discesa libera, di Sofia Goggia rispetto alla “rivale” Corinne Suter.

Un vantaggio che al termine di una gara fa ben sperare ma ancora non basta per avere la certezza di portare a casa la Coppa di Specialità dopo 2018 e dopo quella del 2021.

L’azzurra visto la condizione fisica non ottimale ha così deciso di saltare l’appuntamento di di Lenzerheide, in Svizzera, con supergigante e gigante (in programma sabato e domenica).

È infatti focalizzato sull’ultima discesa di Courchevel (16 marzo).

OMNISPORT