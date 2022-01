Sci, il sostegno della Vonn per Sofia Goggia

24-01-2022 13:07

Sofia Goggia e Lindsey Vonn non hanno mai nascosto né il loro rapporto di amicizia né la loro reciproca stima.

La Goggia, che sta letteralmente lottando per volare ai Giochi di Pechino e difendere il titolo olimpico in discesa, in queste ore sta ottenendo tantissimi messaggi di sostegno dalle compagne di Nazionale e non solo.

In una stories di Instagram, proprio la Vonn ha voluto incoraggiare la bergamasca: “Il rischio che prendiamo sugli sci non può essere sottovalutato. Sofia è una tosta, tornerà più forte di prima”.

OMNISPORT