Sci, la Bassino si conferma sul podio di Semmering

28-12-2022 16:36

Il secondo slalom gigante di Semmering offre il 10^ podio alle Azzurre: sulla “Panorama” si impone ancora la Shiffrin (che allontana la Goggia e 305 punti di distanza nella classifica generale, mettendo nel mirino dello slalom l’80^ vittoria in Coppa del Mondo) davanti alla Gut-Behrami, al comando nella prima manche, ma la Bassino centra il 25^ podio in Coppa del Mondo.

Per la cuneese la soddisfazione è doppia, perché batte di 3″ la connazionale Brignone, alla ricerca dello stato di forma perfetto e del podio numero 50 in coppa, e conserva il pettorale rosso di leader della specialità (Shiffrin a -40 e Gut-Behrami a -48, si staccano Petra Vlhova e la campionessa olimpica Sara Hector): Lara Colturi si classifica per la seconda volta nella top-20 della specialità, precedendo la terza Azzurra Asja Zenere (24^).

Questo il commento delle due italiane ai microfoni di Rai Sport: “Sono molto contenta, è sempre bello salire sul podio e oggi non era facile; conta avere l’atteggiamento giusto, poi gli errori capitano” ha spiegato Marta Bassino; “Sono felice della mia sciata, a Semmering ho conquistato i miei due migliori risultati di sempre. Le due manches di oggi non sono state perfette, ma di buon livello; mi sono giocata il podio sull’ultima lunga, sono sempre competitiva e va bene così”.