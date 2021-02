Sci, la Shiffrin ai Mondiali di Cortina gareggia in quattro gare

Mikaela Shiffrin si prepara come tutte le colleghe agli imminenti Mondiali di Cortina. L’americana ha annunciato che prenderà parte a ben quattro gare, oltre a slalom e gigante gareggerà anche in Super G (specialità di cui è campionessa in carica) e combinata.

Per la prima volta prenderà parte a così tante gare ma non gareggerà in discesa. Ad Associated press, a cui ha svelato di essersi allenata in superG proprio la scorsa settimana, ha spiegato: “Mi sono sentita a mio agio con i materiali ed è super divertente, quindi sto entrando nell’ordine di idee che gareggiare nella velocità ai Mondiali sia un ulteriore allenamento. Ma ovviamente è una gara mondiale, quindi cercherò di sciare il più velocemente possibile e penso di essere in grado di ottenere un buon risultato”.

OMNISPORT | 02-02-2021 23:46