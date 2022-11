02-11-2022 16:40

Lindsey Vonn l’ex regina dello sci è una delle figure di riferimento di questo sport. Nonostante si sia ritirata da anni è ancora un personaggio carismatico. Molto amica di Sofia Goggia ha parlato proprio di quest’ultima in una lunga intervista concessa a Olympics.com.

Vonn è certa: ecco l’obiettivo di Sofia Goggia

La Vonn che ha vinto in tutte le discipline, anche se in quelle di velocità era la più forte, si è soffermata nel corso dell’intervista sulla bergamasca Sofia Goggia. Secondo la statunitense solo uno può essere l’obiettivo. «Sofia Goggia può essere in corsa per la classifica generale di Coppa del Mondo? Io credo ci sia molto vicina, ha solo bisogno di stare lontana dagli infortuni, prima di tutto, e disputare la stagione per intero cercando di essere solida». Infortuni a parte la Goggia dovrà guardare anche al rendimento di Mikaela Shiffrin di Petra Vlhova e perché no anche di Federica Brignone.

Vonn – Goggia e quell’amicizia speciale

Le due hanno condiviso anche se per poco le piste da sci con la Vonn che si è ritirata nel 2018. All’ultima gara la Goggia si presentò con un mazzo di fiori per celebrare la carriera di uno dei suoi idoli. Le due proprio recentemente al Festival dello Sport di Trento hanno ricordato l’episodio. «Ero in lacrime perché non volevo smettere e l’ultima gara non era andata come volevo – ha detto la Vonn -. Quando sono arrivata al traguardo ho visto Sofia e mi sono commossa. Lei e i tifosi hanno reso speciale quel giorno». E poi la Goggia: «Ricordo che quando le diedi fiori, vedendola piangere provai la sua nostalgia come se fosse mia. È il bello che finisci, che sai di aver vissuto. È doloroso, ma sai che è appagante».

Leggenda Vonn, nella US Olympic Hall of Fame

Diciannove anni di Coppa del Mondo per la Vonn che per Ann è stata una delle atlete da battere sulla neve. A giugno iq quest’anno è stata anche inserita nella US Olympic Hall of Fame insieme a Michael Phelps e Billie Jean King. Nell’intervista, oltre a parlare della Goggia ha così commentato: «Credo che Billie Jean si distingua tra tutte. È una persona che ha davvero aperto la strada alle donne nello sport ed è sempre stata un’atleta a cui mi sono ispirata. E negli ultimi anni è diventata anche una buona amica, il che è stato un grande onore per me. E poi c’è una persona come Michael Phelps, con cui sono molto amica. E lui ha così tante medaglie che non sa dove metterle. Quindi mi sento privilegiata, è un onore condividere qualcosa con questi fenomeni».