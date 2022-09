Sci, le big del gigante rientrano in Italia

22-09-2022 15:26

Il terzetto di punta della nazionale femminile di sci alpino rientra in Italia dopo le 5 settimane di allenamento sulle nevi in Argentina: Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia hanno trovato buone condizioni per allenarsi in quel di Ushuaia.

Il 22 ottobre il gigante di Soelden avvierà la nuova stagione: una pista tradizionalmente favorevole alle atlete azzurre, eccezion fatta per l’ultima annata in cui Bassino e Brignone uscirono di scena: nel 2020 la cuneese bissò la prima vittoria in Coppa del Monda, ottenuta cinque anni addietro.

Rientreranno da Ushuaia il 30 le sei atlete polivalenti e il 3 ottobre le slalomiste.