Sci, le parole al miele della Vonn su Sofia Goggia

16-01-2022 10:45

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex campionessa di sci Lindsey Vonn ha elogito l’amica Sofia Goggia: “Sta sciando eccezionalmente bene, ha sempre avuto dalla sua parte la velocità, e ora sta trovando anche la consistenza”.

La Vonn crede nell’azzurra: “Sofi non ha bisogno dei miei consigli, ma è stato bello vederla vederla allenarsi a Copper e parlare con lei di sci e di cose della vita in generale. Credo che quando è felice e scia con passione, lei è sempre veloce. La Coppa del mondo? Può farcela, nonostante l’ammontare delle gare di velocità e quello delle prove tecniche nonsiano pari per via della gara di parallelo, credo che abbia un piccolo svantaggio, ma che possa farcela se continuerà a sciare nel modo in cui sa”.

Infine, la Vonn ha spiegato le analogie tra lei e la Goggia: “Siamo molto simili. Sofi è Sofi. Non c’è nessuno come lei. Mi piace pensare che siamo simili in questo. Ciascuna di noi due ha avuto il proprio percorso e andiamo forte perché questa è la nostra passione. Sta attraendo le persone perché scia con il cuoreela gente ama vedere e sentire le sue emozioni. È sempre eccitante vederla, a prescindere da chi sei”.

OMNISPORT