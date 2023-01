Sci, Mikaela Shiffrin sempre più forte: "Ho pensato a papà"

09-01-2023 14:39

Mikaela Shiffrin si conferma la donna da battere nel mondo dello sci. L’americana ha centrato la vittoria numero 82 in Coppa del Mondo grazie alla vittoria nel gigante di Kranjska Gora.

La sciatrice raggiunge anche l’ex compagna di squadra, la statunitense Lindsey Vonn. Con 82 vittorie in Coppa del mondo, è seconda dietro solo a Stenmark (86) per quanto riguarda le vittorie in carriera.

«Ero cosi nervosa per il record che mi è venuto uno sfogo cutaneo sul viso – ha detto dopo l’impresa,-. Ho attaccato senza fare calcoli. Sul podio ho pensato a papà. E ho ricordato quando mi disse: Dovresti memorizzare bene le parole dell’inno nazionale, perché se mai vincessi, faresti meglio a cantarlo’».

La Shiffrin ha esordito in Coppa del Mondo a 16 anni centrando vittorie e record. Al momento è l’unica in grado di vincere in tutte e sei le discipline dello sci (e 51 volte in slalom).

In bacheca ha 8 coppe di specialità (con la settima in slalom vicinissima) e quattro sfere di cristallo. Ai Mondiali ha vinto ori in 5 edizioni, l’unica delusione, per ora, solo i Giochi di pechino dove data per favorita ha patito la pressione.