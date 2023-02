Sci, non solo Goggia: delusione anche per Delago e Curtoni

Non una buona giornata in casa Italia

11-02-2023 15:36

Non è stata la giornata che ci si aspettava per i colori azzurri.

Delusione per la discesa della Goggia, out, ma non solo.

La migliore delle azzurre è stata Elena Curtoni 13esima a 1”05: la valtellinese non è riuscita a esprimersi al meglio nell’unico tratto tecnico della Roc de Fer, in una pista poco adatta alle sue qualità. Laura Pirovano segue in quattordicesima posizione ad un centesimo da Curtoni, mentre Nicol Delago ha commesso un piccolo errore nel tratto finale, fino a terminare diciottesima, con un ritardo di 1”41.

Elena Curtoni alla fine ha detto: “Ho dato tutta me stessa. Non è andata, a guardare la classifica probabilmente i numeri più bassi hanno avuto qualcosa in più nel tratto alto, visto che il cielo era un po’ velato, ma ormai ci possiamo fare poco. È stata una settimana difficile, tosta da gestire, ma abbiamo tenuto botta e credo che il gruppo sia stato unito e ha resistito mentalmente. Ora si va avanti, c’è la Coppa del Mondo e un grande abbraccio va da parte mia a Nadia e Sabrina, mi dispiace non essere con loro quest’oggi”.

Nicol Delago, invece: “Avevo le cose chiare in testa, ma ho fatto troppi errori, soprattutto nella parte finale. Bisogna analizzare bene questa gara, anche se l’atteggiamento era giusto, forse pure troppo”.