12-12-2021 14:38

Soddisfazioni da parte dello sci azzurro ma solo al femminile. Al maschile, lo slalom di Val d’Isere va a Clement Noel. Enorme rammarico per Alex Vinatzer secondo dopo la prima manche che esce alla prima porta dopo essere stato in vantaggio per tutta la seconda e aver ipotecato il secondo posto.

Seconda posizione per lo svedese Kristoffer Jakobsen, staccato di 1.40 dal vincitore, terzo posto per il croato Filip Zubcic,

OMNISPORT