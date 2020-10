Sciannimanico lancia il Foggia: "È da playoff"

Prodotto del vivaio del Bari e a lungo allenatore nelle giovanili biancorosse, ma anche ex giocatore del Foggia.

Arcangelo Sciannimanico è uno degli interlocutori più adatti per esprimere un parere in vista del derby di domenica allo “Zaccheria”, che metterà di fronte una squadra ripescata in extremis come il Foggia e la grande favorita per la promozione in B, il Bari: “Quest’anno il Bari ha davvero tutto per vincere il campionato – ha detto in un’intervista all’edizione pugliese de ‘La Repubblica’ – Il calcio di Auteri è propositivo, ha davvero delle belle idee e in più gli hanno comprato alcuni giocatori che già erano stati con lui altrove. La squadra è partita bene e impressiona la facilità con la quale va in gol”.

Secondo Sciannimanico, però, anche il Foggia può recitare un ruolo importante in stagione: “Non va dimenticato che stiamo parlando di una matricola costruita in extremis. Credo che con il tempo possa giocare per un posto ai playoff, di sicuro domenica cercheranno cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo perché il derby è una partita diversa”.

OMNISPORT | 30-10-2020 11:49