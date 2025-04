Scommesse: Corona annuncia nuove rivelazioni, le chat che inchiodano i giocatori 

Il re dei paparazzi, che aveva scoperchiato il pentolone dello scandalo, torna alla carica e lancia un altro allarme preannunciando altri retroscena

A leggere le chat dei giocatori coinvolti nel secondo filone dello scandalo scommesse c’è da rimanere a bocca aperta. Emergono nuove inquietanti figure come quella del broker Tommaso De Giacomo che nelle deposizioni di Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, Alessandro Florenzi e Nicolò Zaniolo è citato continuamente ma soprattutto verrebbero fuori ulteriori responsabilità anche per chi, come Tonali e Fagioli, aveva già scontato la pena per il primo scandalo.

La recidiva di Fagioli e Tonali

Fagioli e Tonali – scrive la Gazzetta – sono indagati anche perché “davano pubblicità ai giochi e alle scommesse illegali” tra i loro amici, molti dei quali calciatori. Per questo motivo ricevevano dei bonus economici sui propri conti di gioco o una decurtazione del debito. Il centrocampista viola nelle precedenti deposizioni aveva assicurato: “Gli organizzatori dei siti mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori, ma non volevo assolutamente guadagnare soldi sugli amici”.

Gli inquirenti invece gli contestano quest’ultimo punto. De Giacomo, in una chat con Fagioli, parlava così a proposito del coinvolgimento di Zaniolo: “Bravo, catturalo, lavora per me -gli scriveva -. Stagli vicino che se lo catturo bene, bene bene come cliente, chiaramente poi faccio il regalo a te”. E Fagioli: “Devi caricarmi perché ti porto clienti”.

Cosa rischiano gli indagati

Insomma il polverone si è alzato di nuovo: in 12 sono indagati e rischiano dal punto di vista della giustizia sportiva pesanti squalifiche. Chi non è rimasto sorpreso dalla vicenda è Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi si trova attualmente in vacanza alle Maldive con la famiglia ma annuncia nuove rivelazioni.

L’annuncio di Corona

Il re dei paparazzi si scatena sul suo profilo Instagram e scrive: “Ma perchè dopo 14 anni non mi posso godere 10 giorni di vacanza in pace? Avevo organizzato tutto e recuperato finalmente tutte le prove per fare in tranquillità una puntata clamorosa, nuova, sul calcioscommesse che ripartiva da dove mi ero fermato, dai nomi che ho fatto (non considerati credibili) che mi hanno pure querelato, pronto a godermi la mia rivincita contro le istituzioni calcistiche, la magistratura, i calciatori, i giornalisti, la gente e loro, dopo avermi come al solito intercettato, mi hanno voluto intercettare ancora e io ora devo correre”

Poi con un altro post l’annuncio: “Molto, molto presto inchiesta clamorosa su Falsissimo parte 2. E ora cosa fate giocatori, dirigenti, società? Siete pronti? Sapete cosa ho in mano vero? Fatemi tornare dalle Maldive”.