Scommesse: El Shaarawy, Zalewski e Casale portano Corona in tribunale per diffamazione, processo a Monza

L’ex paparazzo aveva raccontato che i tre calciatori erano coinvolti nel giro di puntate illegali sul calcio. Imputati anche Ricci e Staffelli di Striscia La Notizia

Fabrizio Corona tornerà presto in un’aula di tribunale: l’ex re dei paparazzi dovrà affrontare un processo per diffamazione dopo le denunce effettuate dai calciatori Stephan El Shaarawy, Nicola Zalewski e Nicolò Casale, indicati nel 2023 da Corona come coinvolti nel giro di scommesse illegali sulle partite di calcio.

Scommesse, le accuse di Corona a El Shaarawy, Zalewski e Casale

Il 18 ottobre del 2023 quando Fabrizio Corona dichiarò a Striscia La Notizia che oltre a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali – poi puniti dalla giustizia sportiva – c’erano altri calciatori coinvolti in un giro di scommesse illegali. Tre precisamente: Stephan El Shaarawy, Nicola Zalewski e Nicolò Casale.

Un’accusa che successivamente non è stata mai provata, né dall’ex re dei paparazzi, né dalla magistratura (ordinaria o sportiva), che non ha ritenuto di dover compiere indagini sul loro conto. Per quell’accusa, ora, Corona dovrà presentarsi davanti a un giudice.

Corona a processo per diffamazione con Ricci e Staffelli

Dopo le accuse di Corona, infatti, El Shaarawy, Zalewski e Casale avevano denunciato per diffamazione non solo Corona, ma anche Antonio Ricci e Valerio Staffelli, rispettivamente direttore e inviato di Striscia La Notizia. La querela era stata presentata al Tribunale di Milano, che oggi ha però disposto la trasmissione degli atti a Monza per competenza territoriale, dato che è da Cologno Monzese che viene trasmesso il segnale del programma tv.

A Milano rimane invece il processo contro Luca Arnau, collaboratore di Corona per la testata DillingerNews, che a ottobre 2023 aveva pubblicato la notizia del coinvolgimento di Zalewski dell’inchiesta sulle scommesse illegali nel calcio. Corona, Ricci e Staffelli, dunque, dovranno presto difendersi in tribunale dall’accusa di aver diffamato i calciatori.

Corona denunciato anche da Pellegrini

Nella querela presso la Procura di Milano, El Shaarawy definiva l’accusa di Corona “un’operazione infamante e chirurgicamente orchestrata”. Ora il calciatore della Roma attende giustizia insieme ai due colleghi. Ma Corona dovrà rispondere anche di un’altra denuncia da parte di un calciatore, quella operata da Lorenzo Pellegrini, da lui indebitamente accusato di stalking: dopo che la magistratura ha rilevato l’assenza di alcun tipo di reato, il capitano della Roma ha infatti anch’egli querelato Corona.