Scontro di mercato tra Juve e Inter: nuova svolta per Chiesa

Tra i vari duelli di mercato che si stanno accendendo tra Juventus e Inter in vista della prossima sessione estiva, quello per Federico Chiesa è senz'altro il più incandescente.

Un anno fa il gioiello della Fiorentina era promesso sposo della Juventus: l'accordo con papà Enrico era stato trovato da tempo, e i contatti con la società viola si intensificavano. Poi l'addio dei Della Valle e l'approdo di Rocco Commisso hanno cambiato tutto: il feeling degli uomini di mercato dell'Inter con la nuova dirigenza ha rimescolato le carte, spiega la Gazzetta dello Sport, riaprendo totalmente la lotta tra le due arcirivali del campionato.

Ora l'Inter può contare sull'appoggio del club gigliato, mentre il giocatore sta ancora soppesando le differenti scelte da compiere per il suo futuro. Commisso sta spingendo per un rinnovo di contratto, che se arrivasse lo metterebbe in una posizione di forza rispetto alle future contrattazioni.

I toscani chiedono per la cessione del giocatore almeno 70 milioni di euro. Paratici cercherà di far leva sulla volontà del giocatore per abbassare il prezzo, mentre Marotta può contare sui buoni rapporti con i proprietari italoamericani: il duello è apertissimo e siamo solo all'inizio di un lungo tormentone.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 11:38