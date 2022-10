Se il Milan piange, il Toro esulta

31-10-2022 17:32

La bella vittoria dei granata di Juric, per due reti ad una, sui campioni d’Italia del Milan ha rinfrancato un ambiente, quello del Toro di Cairo, estremamente mogio e rassegnato, figlio della mediocrità degli ultimi campionati, l’addio di capitan Belotti e tanti altri malumori in casa granata. I social media hanno fatto, come sempre, da specchio sul clima che, finalmente, inizia a trapelare con ottimismo dalle parti di via dell’Arcivescovado.

È proprio patron Urbano Cairo, nonostante le giovanili simpatie per i colori rossoneri, a trasmettere entusiasmo pubblicando un post in compagnia dell’ex bomber Roberto Stellone: “Roberto ha portato fortuna! Grande e meritata la nostra vittoria sul Milan! Sempre Forza Toro!”

Il metronomo granata, il serbo Sacha Lukic è stringato ma efficace: “+3 Mentalità, carattere e voglia di vincere. Sempre Forza Toro”.

Anche il giovane Alessandro Buongiorno, protagonista del discusso episodio che ha portato al gol di Messias, non ravvisato né dall’Arbitro Abisso né dal Var, si carica sulle spalle il peso della fascia da capitano: “Oltre gli ostacoli, senza paura, contro chiunque. Questo Toro ha qualcosa di speciale: un cuore grande così!”.

Insomma, finalmente sorrisi in casa granata: che questa vittoria sia finalmente la tanto attesa svolta per uscire dalle sabbie mobili della mediocrità?