Sebastian Vettel ha tutto sotto controllo

Se non si riesce proprio a fare la pole, a Montecarlo bisogna almeno assicurarsi la seconda posizione in griglia di partenza, così da sperare di piazzare al via uno dei pochi sorpassi possibili sul circuito più particolare del Circus.

Ecco allora che il bilancio del sabato di qualifiche è soddisfacente per Sebastian Vettel, che partirà al fianco del poleman Ricciardo e davanti Lewis Hamilton, protagonista di una sessione balbettante, ma alla fine comunque terzo: “Le Red Bull sono state più veloci di noi, come del resto in tutto il week-end. In una pista come questa dove non conta l'efficienza, ma il carico aerodinamico, sapevamo che loro erano avvantaggiati – le parole del tedesco – Avrei potuto fare meglio, ma non credo sarei riuscito a stare davanti a Daniel. In ogni caso aver conquistato la prima fila è già importante”.

Ferrari in difficoltà con le gomme: “Non siamo riusciti a farle funzionare nel migliore dei modi. Concentriamoci sulla partenza e vedremo, sarà una gara lunga”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 18:20