Sei Nazioni, cinque i cambi nel XV dell’Italia contro il Galles

Rispetto all’ultima gara di Sei Nazioni disputata (e persa) contro l’Irlanda, l’Italia si appresta a scendere in campo nel weekend contro il Galles con cinque novità in campo. È questo ciò che emerge leggendo la formazione ufficiale diramata da coach Smith per la sfida contro la capolista del torneo.

In particolare, sono da registrare il ritorno dal primo minuto di Stephen Varney (k.o. nel riscaldamento contro gli irlandesi per un infortunio patito al dito della mano destra) e Mattia Bellini, titolare per la prima volta dalla sfida di novembre in Autumn Nations Cup contro la Scozia.

Partono dall’inizio anche i due piloni delle Zebre Danilo Fischetti e Giosuè Zilocchi (finora impiegati sempre dalla panchina) mentre si guadagna la prima da titolare in questo 2021 Niccolò Cannone.

Di seguito, ecco quindi la formazione completa che proverà a ben figurare contro il Galles:

15 Jacopo Trulla

14 Mattia Bellini

13 Ignacio Brex

12 Carlo Canna

11 Monty Ioane

10 Paolo Garbisi

9 Stephen Varney

8 Michele Lamaro

7 Johan Meyer

6 Sebastian Negri

5 David Sisi

4 Niccolò Cannone

3 Giosuè Zilocchi

2 Luca Bigi (C)

1 Danilo Fischetti

A disposizione:

16 Oliviero Fabiani

17 Andrea Lovotti

18 Marco Riccioni

19 Marco Lazzaroni

20 Maxime Mbandà

21 Marcello Violi

22 Federico Mori

23 Edoardo Padovani

OMNISPORT | 12-03-2021 13:21